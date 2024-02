Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nidda/ Büdingen/ Reichelsheim: Achtung! Betrüger rufen aktuell an

Friedberg (ots)

Der Polizei sind aktuell mehrere betrügerische Anrufe gemeldet worden. Die Kriminellen geben sich dabei als Polizeibeamte aus und berichten von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Dabei habe die Polizei bei den angeblichen Einbrechern einen Zettel mit der Anschrift der angerufenen Personen gefunden. Typisch für diese Masche werden die angerufenen Personen aufgefordert, Geld und Wertsachen "zur Sicherheit" an einen Polizeibeamten zu übergeben. Bei diesen Anrufern handelt es sich um Betrüger! Geben Sie keine Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen! Die Polizei wird niemals Ihre Wertsachen "zur Sicherheit in Verwahrung" nehmen! Informieren Sie schnellstmöglich die Polizei, falls Sie bereits Geld übergeben haben! Warnen Sie Familienmitglieder, Freunde und Bekannte!

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell