POL-PPRP: Mehrere Diebstähle aus Autos

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (29.02.2024) wurden der Polizei Ludwigshafen mehrere Diebstähle aus Autos gemeldet.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte ein Messer aus einem geparkten Golf in der Almenstraße. Im gleichen Zeitraum wurde aus einem geparkten Ford Mondeo Kleingeld und die Zulassungsbescheinigung gestohlen. Der Schaden beläuft sich in beiden Fällen auf rund 10 - 20 Euro.

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag durchwühlten Unbekannte einen Mercedes Benz in der Neuhöfer Straße. Gestohlen wurde hier nach ersten Erkenntnissen nichts.

Zwei hochwertige Taschen mit Bargeld und Dokumenten wurden in der Nacht auf Donnerstag aus einem geparkten Toyota in der Entenstraße gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.400 Euro geschätzt. An alle vier Autos konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Wie der oder die Täter die Autos öffnen konnten oder ob diese nicht abgeschlossen waren, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

- Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

- Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

- Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

- Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

- Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

- Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

- Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

-Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

-Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

