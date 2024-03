Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Pfefferspray verletzt

Ludwigshafen (ots)

Bei einem Streit zwischen Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren wurde am Donnerstagabend (29.02.2024, 18 Uhr) ein 14-Jähriger leicht durch Pfefferspray verletzt. Er wurde medizinisch versorgt. Zur Auseinandersetzung war es am Hans-Warsch-Platz gekommen. Während des Handgemenges wurde das Pfefferspray versprüht. Da die Angaben der Jugendlichen widersprüchlich sind, bitte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

