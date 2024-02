FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen - Freundlicher Miezarbeiter

Feuerwehr Ratingen

Feuerwehr Ratingen - Freundlicher Miezarbeiter

Ratingen (ots)

Ratingen-Tiefenbroich, Annastraße, 20:43 Uhr, 01.02.24

Der Besatzung des alarmierten Kleineinsatzfahrzeuges wurde in der Annastraße in Ratingen-Tiefenbroich ein zugelaufener Stubentiger übergeben. Leider konnten die Chipdaten mit dem Lesegerät nicht ausgelesen werden, sodass eine Unterbringung im Tierheim erfolgen musste. Während der Wartezeit auf das "Taxi" zum Tierheim erwies sich das zutrauliche Tier als ein guter und qualifizierter "Miezarbeiter". Hoffentlich findet sich der Besitzer schnell wieder an!

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell