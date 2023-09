Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei MK startet Instagram-Broadcast-Channel

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei im Märkischen Kreis geht als erste Kreispolizeibehörde in NRW neue Wege bei der schnellen Verbreitung von wichtigen Einsatz-Informationen an die Bevölkerung. Ergänzend zu der bisherigen Praxis über "X" (vormals Twitter) z.B. Straßensperrungen nach schweren Verkehrsunfällen als Eilmeldung bekannt zu machen, finden solche Meldungen nun auch über Instagram ihren Weg an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Dort hat die Polizei einen so genannten "Broadcast Channel" eingerichtet. Wer diesen abonniert, ist in herausragenden polizeilichen Einsatzlagen schnell mit den wichtigsten Informationen versorgt. Auch aktuelle Fahndungen nach Tatverdächtigen oder im Kreisgebiet vermissten Personen werden hier schnellstmöglich bekannt gemacht.

Der Broadcast kann über die Profil-Seite der Polizei MK bei Instagram erreicht werden (https://www.instagram.com/polizei.nrw.mk/) oder über den folgenden Direkt-Link: https://ig.me/j/AbYQixm8eG08oN2c.

Follower, die die Seite bereits abonniert haben, haben in den vergangenen Tagen auf Instagram automatisiert eine Einladung per Direkt-Nachricht erhalten. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell