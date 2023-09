POL-MK: Polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Meinerzhagen (ots) - Eine Asphaltkolonne hat am Montag Dienste in Meinerzhagen-Ihne angeboten. Zwei Männer klingelten an der Haustür und boten an, nicht verbrauchten Asphalt auf der Hofeinfahrt zu verteilen. Die Eigentümer vereinbarten einen dreistelligen Betrag. Nach dem Ende der Arbeiten verlangten sie allerdings fast die zehnfache Summe und eine Bezahlung per Echtzeitüberweisung. Die Eigentümer ließen sich darauf ...

mehr