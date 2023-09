Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Müllcontainer in Brand gesetzt/ Diebstahl aus Pkw

Kierspe (ots)

Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, einen Müllcontainer auf dem Schulhof der Gesamtschule in Brand gesetzt zu haben. Zeugen beobachteten die jungen Männer heute Morgen gegen 1.30 Uhr und informierten die Polizei. Als der Streifenwagen eintraf, flüchteten sie. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung entdeckten die Polizeibeamten einen der beiden an der Ecke Osemundstraße/Margarete-Sänger-Weg. Der Zweite kam kurz darauf hinzu. Sie leugnen die Sachbeschädigung. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Eine Pkw-Fahrerin hat am Montagnachmittag ihren Kia Rio an der Thingslindestraße abgestellt und ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz liegen gelassen. Darin steckten neben diversen Papieren und Bargeld sowie Powerbank und Sonnenbrille sowie Kabel auch mehrere Bankkarten und ein TAN-Gerät. Am nächsten Morgen war die Handtasche weg. Von einer der Karten wurden bereits mehrmals kleine Be-träge abgebucht. Als sie das bemerkte, ließ sie ihre Karten sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die veranlasste zusätzlich KUNO-Sperrungen der Karten. Denn ohne eine solche Maßnahme lassen sich Bankkarten weiter für kleine Einkäufe im Einzelhandel verwenden. Die Polizei warnt immer wieder davor, Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen - weder offen sichtbar, noch versteckt. Ein Auto ist kein Tresor; eine Glasscheibe stellt kein wirkliches Hindernis dar. Diebe kennen die Verstecke und in zehn Sekunden sind Wertsachen weg. Zu dem materiellen Schaden kommt für die Betroffenen der Zeitaufwand, um Papiere wie Führerschein, Personalausweis oder Bankkarten erneut zu beantragen. (cris)

