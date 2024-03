POL-PPRP: Versuchte Erpressung nach "Sex-Chat"

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 28.02.2024, 9 Uhr, bis zum 29.02.2024, 12:30 Uhr, beschädigten Unbekannte einen Strom- und Telefonverteilerkasten in der Bruchwiesenstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . ...

mehr