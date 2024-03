POL-PPRP: Hubschraubereinsatz bei Personensuche

Ludwigshafen (ots) - Eine 54-jährige Autofahrerin wollte am 29.02.2024, gegen 12 Uhr, von der Burgundenstraße in die Valentin-Bauer-Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 55-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen, der in entgegengesetzter Richtung auf dem Fahrradschutzstreifen fuhr. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

