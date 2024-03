Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Quadfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Kleve (ots)

Am Mittwoch, 06.03.2024, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 48jähriger Quadfahrer aus Kleve die Hoffmannallee aus Richtung Albersallee kommend in Richtung Lindenallee. In Höhe einer, aus seiner Fahrtrichtung gesehen rechtsseitigen Bushaltestelle beabsichtigte er, an einem dort in gleicher Richtung haltenden Linienbus vorbeizufahren. In Höhe des Linienbusses verlor der Quadfahrer die Kontrolle über sein Quad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Straßenbaum und kam an einem angrenzenden Bauzaun zur Endlage. Durch das Unfallgeschehen verletzte der 48jährige sich so stark, dass er trotz Reanimations-maßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Durch Bekannte verständigte Angehörige erschienen an der Unfallstelle und wurden dort durch den polizeilichen Opferschutz unmittelbar betreut. Das Quad wurde sichergestellt. Die Hoffmannallee musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 3,5 Stunden komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell