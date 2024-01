Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Silvesterböller

Pracht (ots)

Am Dienstag, 02.01.2024, gegen 20.40 Uhr, kam es in Pracht, Bergstraße, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen zündeten bislang unbekannte Täter einen Silvesterböller in einem Briefkasten eines Wohnhauses. Der Briefkasten wurde hierdurch beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

