Wachtendonk (ots) - Am Dienstag (5. März 2024) kam es gegen 22:15 Uhr in Wachtendonk zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 20-jähriger Wachtendonker befuhr mit seinem dunkelgrünen BMW die Wankumer Straße in Richtung Slümer Straße. An der Kreuzung mit der Meerendonker Straße wollte er nach links in diese abbiegen und zeigte dies auch ...

