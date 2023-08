Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Einbruch in Waschhalle - Diebe flüchten mit Bargeld

Haiterbach (ots)

Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro haben Unbekannte am Sonntagmorgen an aufgebrochenen Automaten einer Waschhalle in Unterschwandorf hinterlassen.

Mit derzeitigem Sachstand brachen die Täter in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr zunächst die Tür zur der in der Iselshauser Straße gelegenen Waschhalle auf und gelangten so ins Innere. Aus einem aufgebrochenen Zahlautomaten entwendeten die Unbekannten letztlich Bargeld in Höhe von etwa 1.500 Euro. Im Anschluss entkamen sie unerkannt.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell