Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Beifahrer nicht angeschnallt

schwer verletzt

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (5. März 2024) kam es gegen 22:15 Uhr in Wachtendonk zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 20-jähriger Wachtendonker befuhr mit seinem dunkelgrünen BMW die Wankumer Straße in Richtung Slümer Straße. An der Kreuzung mit der Meerendonker Straße wollte er nach links in diese abbiegen und zeigte dies auch mit dem Blinker an. Ein nachfolgender 20-jähriger, ebenfalls aus Wachtendonk, wollte mit seinem grauen Renault Clio links an dem BMW vorbeifahren. Im Kreuzungsbereich kam es zwischen dem abbiegendem und dem überholenden Fahrzeug zur Kollision. Der auch aus Wachtendonk stammende 20-jährige Beifahrer im Renault, der nicht angeschnallt war, wurde dabei schwer verletzt, der Fahrer leicht. Beide wurden mit dem Rettungsdienst Krankenhäusern zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im höheren vierstelligen Bereich. (sp)

