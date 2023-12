Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Mehrfachsteckdose gerät in Brand ++ Unfall fordert zwei Verletzte ++ Einbruch in Wohnhaus ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Mehrfachsteckdose gerät in Brand

Achim/Uesen. Weil eine Mehrfachsteckdose in einer Wohnung an der Fahrenheitstraße in Brand geriet, mussten am Dienstagabend gegen 19:20 Uhr Feuerwehr und Polizei ausrücken. Die Brandbekämpfer sorgten am Brandort zügig für Sicherheit und verhinderten Schlimmeres. Lediglich verraucht waren die Räume durch den Brand, Verletzte waren jedoch nicht zu beklagen und der Sachschaden blieb überschaubar.

Unfall fordert zwei Verletzte

Blender/Einste. Bei einem Verkehrsunfall auf der Einster Hauptstraße (L202) wurden am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr zwei Personen verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der L202 in Richtung Holtum unterwegs, als er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Seitenraum frontal mit einem Baum kollidierte. Sowohl der Fahranfänger als auch sein 23-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Achim fest, dass der Unfallfahrer mit 1,3 Promille erheblich alkoholisiert war, woraufhin der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 19-Jährige hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Wohnhaus

Osterholz-Scharmbeck/Heilshorn. In ein Einfamilienhaus am Eulenweg brachen zwischen Samstag und Dienstag unbekannte Täter ein. Gewaltsam öffneten sie ein Fenster, um anschließend in das Haus einzusteigen. Ob sie vor ihrer Flucht Beute machten, ist unklar. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

