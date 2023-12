Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz von Sonntag den 24.12.2023

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

Autoscheibe eingeschlagen

Lilienthal - Am Samstagmorgen zwischen 10:30 Uhr und 10:55 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines Pkw ein, der auf dem Parkplatz des Friedhofes Klosterweide in der Straße Zur Mittelwiese geparkt war. Aus dem Innenraum entwendete der Unbekannte einen Rucksack. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 mitzuteilen.

Unbekannter Gegenstand auf Pkw geworfen

Osterholz-Scharmbeck - Am Samstag, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 74 im Bereich der Brücke der Westerbecker Straße durch zwei bislang unbekannte Jugendliche zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw unter der Brücke auf der Bundesstraße in Richtung Bremen entlang, als die Jugendlichen einen derzeit unbekannten Gegenstand auf den Pkw des Fahrzeugführers warfen. Die Windschutzscheibe wurde hierdurch beschädigt. Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 entgegen.

Vandalismus in Worpswede

Worpswede - Ersten Erkenntnissen zufolge wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:40 Uhr die Scheibe eines Bushaltestellenhäuschens in der Hembergstraße durch unbekannte Täter eingeschlagen. Dabei ist ebenfalls der im Häuschen befindliche verglaste Fahrplanaushang zu Bruch gegangen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 zu melden.

Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

Schwanewede - Am Samstagabend wurde eine 75-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer hielt zunächst an der Ampel in der Blumenthaler Straße an, bog anschließend bei Grünlicht nach links in die Hospitalstraße ab und übersah dabei die 75- jährige Fußgängerin, welche ebenfalls bei Grünlicht die Hospitalstraße passierte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin zu Boden und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Pkw kollidiert mit Hauswand

Lilienthal - Am späten Samstagabend befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes die Hauptstraße in Lilienthal. Auf regennasser Fahrbahn kommt dieser in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Hauswand einer ortsansässigen Zeitungsredaktion. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Pkw aus, der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, der Klinker der Hauswand wurde teilweise eingedrückt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Landkreis Verden

Einbrecher klaut Weihnachtsgeschenke

Einem Einbrecher gelang es in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Kloppenburger Straße in Oyten einzubrechen und dort die bereits fertig eingepackten Weihnachtsgeschenke zu stehlen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Achim unter 04202/996-0 in Verbindung zu setzen.

Scheibe am Pkw eingeschlagen - Diebesgut erlangt

Verden - Am Samstag zwischen 14:40 Uhr und 15:00 Uhr wird die Scheibe an einem abgeparkten Pkw am Johannisfriedhof, Bremer Straße 1 auf dem dortigen Parkplatz, eingeschlagen. Die unbekannte Täterschaft entwendet einen Rucksack und ein Mobiltelefon. Wer Hinweise zur Tat hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Verden unter 04231/ 806-0 zu melden.

