Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Sturmtief "Zoltan": Glimpflicher Verlauf ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Sturmtief "Zoltan": Glimpflicher Verlauf

Landkreis Verden. Sturmtief "Zoltan" sorgte im Landkreis Verden für nur wenige Polizeieinsätze, insgesamt verliefen der Donnerstag und die Nacht auf Freitag sehr glimpflich. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Personenschäden, allenfalls musste die Feuerwehr ausrücken. In Kirchlinteln stürzte am Donnerstag gegen 14 Uhr ein massiver Ast auf ein Kabel eines Telefonmasts, der daraufhin zu Fall kam und einen vorbeifahrenden Lilienbus traf. Am Bus entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die eingesetzten Beamten konnten den Mast von der Straße räumen. Am Donnerstagabend stürzten in Verden einige Baustellenabsperrungen auf die Nordbrücke. Bis die verantwortliche Firma eintraf, sorgte die Polizei für die Absicherung der Gefahrenstelle. Ebenfalls am Abend knickten in Achim-Badenermoor drei Bäume auf die Roedenbeckstraße, die dadurch vollständig gesperrt werden musste. Die Feuerwehr rückte aus und sorgte wieder für freie Fahrt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Sturmtief "Zoltan": Glimpflicher Verlauf

Landkreis Osterholz. Sturmtief "Zoltan" sorgte im Landkreis Osterholz für nur wenige Polizeieinsätze, insgesamt verliefen der Donnerstag und die Nacht auf Freitag sehr glimpflich. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Personenschäden, allenfalls musste die Feuerwehr ausrücken. Am Donnerstagnachmittag kippte eine Absperrung des Schwaneweder Weihnachtsmarktes gegen ein geparktes Auto, das dadurch beschädigt wurde. Am Donnerstagabend stürzte in Pennigbüttel ein Baum auf die Straße "Nach Wiste". Hier gab es keine Beschädigungen. In Osterholz-Scharmbeck fiel Dämmmaterial eines Daches auf die Straße Auf dem Paß. Polizei und Feuerwehr sorgten hier daraufhin für Ordnung. In Vollersode fiel am frühen Freitagmorgen gegen 2:45 Uhr eine Baumkrone auf die Stedener Straße, die durch die Feuerwehr geräumt wurde.

Einbruch in Einfamilienhaus

Worpswede. Unbekannte Täter stiegen am Donnerstag zwischen 16:30 und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Rusch ein. Zunächst öffneten sie ein Fenster gewaltsam, dann drangen sie in das Haus ein, um hier nach Wertgegenständen zu suchen. Letztlich erbeuteten die Diebe Uhren, mit denen sie unerkannt flohen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

