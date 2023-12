POL-VER: +Durchsuchungen wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

+Durchsuchungen wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln+

Verden. Am Mittwochabend durchsuchte die Polizei mit einem Großaufgebot mehrere Objekte im Raum Verden. Sie setzten durch das AG Stade erlassene Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt zehn Objekten in Verden und in Kirchlinteln durch. Die Durchsuchungen stehen in Zusammenhang mit vorausgegangenen Ermittlungen wegen des Verdachts des Unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Das Verfahren richtet sich gegen neun Beschuldigte im Alter von 31 bis 63 Jahren. Die Personen stehen im Verdacht im Stadtgebiet von Verden mit Betäubungsmitteln gehandelt und illegale Glücksspielautomaten betrieben zu haben.

Bei den Maßnahmen wurden die Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Polizeihundeführern und weiteren Spezialkräften unterstützt.

Es konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt bzw. beschlagnahmt werden, darunter mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Betäubungsmittel. Die Beschuldigten wurden nach den Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

