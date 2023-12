Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 26.12.2023

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Verden. Am späten Nachmittag des 25.12.2023 in der Zeit zwischen 15:30 bis 17:45 Uhr verschaffen sich zwei unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Küchenfensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Felde und durchsuchen diverse Räume. Die Geschädigte trifft die Täter nach ihrem Spaziergang auf frischer Tat an. Die Täter können mit dem erlangten Diebesgut flüchten. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen bezüglich verdächtiger Personen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Trunkenheitsfahrt mit Beinahezusammenstoß

Verden (Walle). Am Abend des 25.12.2023 stieß eine zivile Streifenwagenbesatzung während der Fahrt beinahe mit dem im Gegenverkehr befindlichen stark alkoholisierten 40-jährigen Fahrzeugführer zusammen. Der Skoda-Fahrer wurde durch die Verdener Beamten kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Unfall mit hohem Sachschaden

Fischerhude. Am 1. Weihnachtstag ereignete sich um 12:40 Uhr ein Auffahrunfall in Fischerhude. Hier übersah ein 19-jähriger Ford-Fahrer den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Daimler einer 24-Jährigen. Durch den Unfall wurden beide Pkw stark beschädigt, so dass ein Sachschaden von rund 25000,- EUR entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Schornsteinbrand am Einfamilienwohnhaus

Grasberg. In der Meinershauser Straße kam es am 25.12.2023, um 14:00 Uhr zu einem Schornsteinbrand mit leichtem Funkenflug. Die Feuerwehr kam kurz zum Einsatz, konnte jedoch keine Folgebrände feststellen. In der Küche des Hauses wurde ein Kamin betrieben. Der bevollmächtige Bezirksschornsteinfeger wurde zwecks Begutachtung der Schadenstelle unterrichtet. Ob durch den Schornsteinbrand Sachschaden entstand, kann derzeit nicht gesagt werden.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit, Unfallfahrerin entfernte sich vom Unfallort

Worpswede-Ostersode. Am 25.12.2023 kam es um 06:00 Uhr an der Ostersoder Straße (K 19) zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung. Die 36-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr die K 19 in Richtung Breddorf und kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier streifte sie leicht einen Baum, bevor sie auf einer Wiese zum Stehen kam. Die Fahrerin entfernte sich daraufhin vom Unfallort, konnte jedoch ermittelt und kurze Zeit später angetroffen werden. Sie stand nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, der Führerschein der Fahrerin beschlagnahmt. Der Sachschaden wurde auf 2200 Euro geschätzt.

