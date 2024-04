Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Inhalt eines Bauschuttcontainers in Brand geraten

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem brennenden Bauschuttcontainer auf dem "NKD-Parkplatz" in der Ernst-Haller-Straße ist die Feuerwehr Trossingen am Sonntagabend, kurz vor 18 Uhr, ausgerückt und hat das Feuer gelöscht. Der aus leicht brennbaren Materialien befüllte Container war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Durch die Hitzeeinwirkung entstand am Metallcontainer leichter Sachschaden.

