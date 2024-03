Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw aufgebrochen und Bargeld entwendet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.03.2024, in dem Zeitraum zwischen 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr, wurde die Fahrertür eines BMW von einem Unbekannten aufgebrochen und aus einer Tasche, welche sich im Innenraum des BMW befand, ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet. Der BMW stand auf einem Schotterparkplatz, welcher sich in der Verlängerung der Heldelinger Straße befindet. Der Geschädigte war mit einer Frau spazieren und hörte nach einigen Minuten die Alarmanlage seines BMW. Man eilte zurück an den Pkw und konnte nur noch die offene Fahrertür feststellen.

