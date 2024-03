POL-FR: Winden im Elztal: Autofahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntag, 10. März 2024, gegen 2.50 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Denzlinger Straße in Emmendingen ein, nachdem sie eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Fahrräder und Pedelecs entwendet. Der Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Möglicherweise nutzten die Täter einen ...

mehr