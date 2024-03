Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: 50 Reifen mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Rund 50 Reifen an Lkws sowie an dazugehörigen Anhängern und Aufliegern wurden am Sonntagabend, 10.03.2024, in Bonndorf mutwillig beschädigt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte sich die Tat zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr abgespielt haben. Höchstwahrscheinlich wurden mit einem Akkuschrauber die Beschädigungen verursacht, bei einigen Reifen blieben Bohrlöcher in den Karkassen sichtbar zurück. Betroffen waren die Gespanne einer Transportfirma, die auf einem Parkplatz in der Waldstraße standen. Der Sachschaden liegt bei rund 25000 Euro. Der Polizeiposten Bonndorf bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07703 9325-0).

