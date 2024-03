Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Lieferwagenfahrer fährt sich fest

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 08.03.2024, gegen 22:20 Uhr, hat sich ein mutmaßlich alkoholisierter Lieferwagenfahrer neben der B 500 in Höhe von WT-Gaiß festgefahren. Eine Polizeistreife traf den 50-jährigen Mann hinter dem Steuer an, als er wie wild versuchte, seinen bei einer Parkbucht feststeckenden Transporter aus einer Kuhle zu befreien. Beim Aussteigen konnte sich der Fahrer kaum noch auf den Beinen halten, so dass er sich am Fahrzeug oder den Polizeibeamten festhalten musste. Ein Alcomatentest ergab gut zwei Promille. Eine Blutentnahme folgte, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Da der Fahrer nirgends anders unterkam, blieb er bis zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell