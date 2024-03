POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht auf Parkplatz bei einer Therme - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Samstag, 9. März 2024, gegen 17:50 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw, der auf einem Parkplatz an der Straße "Am Rhein" in Sasbach am Kaiserstuhl abgestellt war. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe des verschlossenen Wagens ein und entwendete die darin befindlichen Wertgegenstände. Der Sachschaden am Pkw wird auf circa 500 Euro ...

