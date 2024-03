Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unfall auf der B 34 - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.03.2024, zwischen 19:30 Uhr und 19:50 Uhr, kam es auf der B 34 in Höhe von Albbruck zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Waldshut fahrender 24-jähriger VW-Fahrer geriet nach rechts und touchierte eine Leitplanke. Dabei wurden der VW und die Leitplanke beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro. Dem VW soll ein dunkler BMW mittig der Straße entgegengekommen sein, so dass der VW-Fahrer zum Ausweichen gezwungen war. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell