POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kind und Mann bei Auffahrunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein Kind und ein Autofahrer sind bei einem Auffahrunfall am Freitag, 08.03.2024, gegen 17:40 Uhr, auf der B 34 in der Liedermatte von Waldshut leicht verletzt worden. Eine in Richtung Waldshut fahrende 43 Jahre alte Frau musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinter befindlicher 30-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf. Im SUV der Frau verletzte sich ein 7-jähriges Mädchen leicht wie auch der Audi-Fahrer. Beide kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf jeweils ca. 6000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

