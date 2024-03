POL-FR: Fahrer von E-Scooter fuhr ohne Versicherung jedoch unter Einfluss von Drogen

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Löffingen] Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am 05.03.2024 um 19:41 Uhr bei einem Hotel in der Straße Wildpark gegen einen Holzzaun. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. ...

