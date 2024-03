Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Unbekannte begehen Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

[Löffingen]

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am 05.03.2024 um 19:41 Uhr bei einem Hotel in der Straße Wildpark gegen einen Holzzaun. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise bezüglich der Täterschaft ergaben sich bislang keine. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

