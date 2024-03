Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Körperverletzung unter Einsatz von Pfefferspray - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Freiburg

- Haslach

Am 09.03.2024 gegen 19.50 Uhr setzte ein unbekannter Täter aus bislang unbekannten Gründen in der Uffhauser Straße gegen eine 17-jährige Frau Pfefferspray ein. Die Frau erlitt hierdurch eine Reizung der Bindehäute. Bei dem unbekannten Täter handelt es sich um einen Mann, welcher dunkel bekleidet war und eine Kapuze trug. Des Weiteren führte er eine Plastiktüte mit sich. Nach der Tat entfernte er sich in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter 0761 882 4421 beim Polizeirevier Freiburg Süd zu melden.

Stand: 01.50 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell