POL-FR: Freiburg im Breisgau: Unbekannter streift geparkten Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Freitag, 8. März 2024, zwischen 1 und 3.10 Uhr in eine Gaststätte in der Straße "Gerberau" in Freiburg-Altstadt ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten zunächst die Eingangstür zum Gebäude auf und durchsuchten im weiteren Verlauf die Räumlichkeiten der Gaststätte nach Wertgegenständen. ...

