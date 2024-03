Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Freitag, 8. März 2024, zwischen 1 und 3.10 Uhr in eine Gaststätte in der Straße "Gerberau" in Freiburg-Altstadt ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten zunächst die Eingangstür zum Gebäude auf und durchsuchten im weiteren Verlauf die Räumlichkeiten der Gaststätte nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits zwischen 0.30 und 7 Uhr versuchten Unbekannte, in eine Gaststätte in der Herrenstraße in Freiburg einzudringen. Ein Aufhebeln der Eingangstür war hier jedoch nicht möglich.

Ein möglicher Tatzusammenhang ist anzunehmen.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761/882-4221) hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell