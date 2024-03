Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.03.2024, gegen 12:20 Uhr, kam es in der Bergseestraße in Bad Säckingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines Transporters touchierte den Außenspiegel eines geparkten Postfahrzeuges. Der Transporterfahrer flüchtete. Zwei Spaziergängerinnen machten den Postmitarbeiter auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Diese Zeuginnen waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort und sind unbekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet diese beiden Frauen und auch andere Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell