POL-OS: Osnabrück: Flüchtiger Pedelec-Fahrer nach Unfall gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag befuhr eine 54-jährige Rennradfahrerin gegen 13:00 Uhr den Geh- und Radweg der Lengericher Landstraße in Richtung stadteinwärts. Wenige Meter hinter dem Kreisverkehr an der Osnabrücker Straße überholte die 54-Jährige einen Pedelec-Fahrer. Dieser scherte zeitgleich nach links aus, sodass es zur Kollision beider Radfahrenden kam. Die 54-jährige Osnabrückerin stürzte daraufhin von ihrem Rennrad und verletzte sich dabei leicht. Der andere Beteiligte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Rennrad entstand Sachschaden. Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2515 entgegen.

