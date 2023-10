POL-OS: Wallenhorst: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Straße Zum Weißen Moor gesucht

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagmorgen fand in dem besetzten Waldstück in Bramsche an der Wallenhorster Straße ein Polizeieinsatz statt. Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5624041) Anlass war unter anderem die Beseitigung diverser Gegenstände, darunter Stammholz sowie Tische und Stühle, von einem Privatgrundstück. Darüber hinaus diente der Einsatz der weiteren Durchsetzung der ...

mehr