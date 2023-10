Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Polizeieinsatz in besetzten Waldstück beendet

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen fand in dem besetzten Waldstück in Bramsche an der Wallenhorster Straße ein Polizeieinsatz statt. Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5624041) Anlass war unter anderem die Beseitigung diverser Gegenstände, darunter Stammholz sowie Tische und Stühle, von einem Privatgrundstück. Darüber hinaus diente der Einsatz der weiteren Durchsetzung der beschränkenden Verfügung gegenüber den Versammlungsteilnehmenden des Protestcamps. Die Campbewohner wurden aufgefordert, die Gegenstände von dem Privatgrundstück zu entfernen. Dieser Aufforderung sind die Bewohner größtenteils kooperativ nachgekommen. Die Polizei musste nur in einem Fall von der Ersatzvornahme Gebrauch machen und das Entfernen der Gegenstände übernehmen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der polizeiliche Einsatz beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell