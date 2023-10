Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Dreiste Diebstähle auf Sportanlage - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

Am Mittwochabend, zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr, kam es zu mehreren Diebstählen aus Umkleidekabinen am Carl-Starcke-Sportplatz. In dem Tatzeitraum fand auf dem Sportplatz neben anderem Sportbetrieb auch ein Fußballspiel statt. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Umkleidekabinen und nahmen aus Klamotten und Sporttaschen Mobiltelefone und diverse PKW-Schlüssel an sich. Mit den Autoschlüsseln öffneten sie anschließend die auf den Parkplätzen des Sportplatzes abgestellten Fahrzeuge und entwendeten daraus weitere Gegenstände und Bargeld. Hinweise nimmt nun die Polizei in Melle unter 05422/92260 entgegen.

