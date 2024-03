POL-FR: Höchenschwand: Große Rettungsaufgebot nach Auffahrunfall auf der B 500

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 07.03.2024, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Lenker die L 114 von Bahlingen in Richtung Teningen und kam gegen 20:15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam an einem Erdwall zum Stehen. Es entstand hierbei kein Fremdschaden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeistreife konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Der ...

