Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Fahndungskontrolle "TriNat-Süd" in Weil am Rhein

Freiburg (ots)

Im Jahr 2024 hat das Polizeipräsidium Freiburg den Vorsitz der "TriNat-Süd", ein Verbund von Sicherheitsbehörden mit spezieller Ausrichtung auf die Region Dreiländereck / Oberrhein, übernommen. In diesem Zusammenhang organisierte die Verkehrspolizeiinspektion Freiburg am Dienstag, 05.03.2024, eine multinationale Fahndungskontrolle im Bereich Weil am Rhein. Ziel der gemeinsamen Kontrolle war die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Die gute Zusammenarbeit der verschiedenen Sicherheitsbehörden führte zu folgenden Feststellungen. Insgesamt wurden sieben Fahndungstreffer zu Personen erzielt, darunter eine Ausschreibung zur Festnahme. Zudem konnten zehn Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Urkundenfälschung und ein Erschleichen von Leistungen festgestellt werden. Bei der Kontrolle eines algerischen Staatsangehörigen stellte sich bei den weiteren Überprüfungen heraus, dass dieser verdächtigt wird am 26.02.2024 in Weil am Rhein einer Frau deren Handtasche entwendet zu haben. Außerdem wurden noch fünf Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie 13 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Es wurden 131 Fahrzeuge sowie 290 Personen kontrolliert. An der gemeinsamen Kontrolle, welche nachmittags im Bereich des Stadtteiles Friedlingen stattfand, beteiligten sich folgende Sicherheitsbehörden. - Kantonspolizei Basel-Stadt (Schweiz) - Kantonspolizei Basel-Landschaft (Schweiz) - Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Schweiz) - Gendarmerie National (Frankreich) - Police National (Frankreich) - Polizeipräsidium Freiburg - Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein Weitere Fahndungskontrollen werden folgen.

