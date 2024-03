Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ergänzungsmeldung zu "Löffingen: Terrassenmöbel entwendet - Zeugenaufruf" - Konkretisierung der Tatörtlichkeit

Die Möbel wurden im Bereich eines Kosmetikstudios in der Maienlandstraße entwendet. Zeugen, die den Abtransport der Möbel beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07654/806060 beim Polizeiposten Löffingen oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651/9336-0 zu melden.

Ursprungsmeldung vom 21.02.2024:

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

In der Zeit vom Mittwoch, 14.02.2024, bis zum Montag, 19.02.2024, kam es zu einem Diebstahl in der Innenstadt von Löffingen. Bislang Unbekannte entwendeten eine Sitzgruppe aus Rattan, die auf einer Terrasse nahe an einer Straße stand. Die Sitzgruppe bestand aus einem Sofa, zwei Sesseln und einem Tisch. Aufgrund der Größe der Möbel kann davon ausgegangen werden, dass mindestens zwei Personen beteiligt und zum Abtransport ein größeres Fahrzeug erforderlich gewesen sein müsste.

Sollte es Zeugen des Vorfalls geben, werden diese darum gebeten, sich beim Polizeiposten Löffingen unter 07654/806060, oder beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/9336-0 telefonisch zu melden.

