POL-FR: Emmendingen: Entsorgung von Bauschutt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 04.03.2024, 17 Uhr und dem 05.03.2024, 06.00 Uhr hatten sich Unbekannte Zutritt in eine Schule in der Stuttgarter Straße in Denzlingen verschafft. In einem Klassenzimmer im 2. OG wurde das Handwaschbecken mit Papierhandtüchern verstopft und der Wasserhahn geöffnet. Das austretende Wasser gelangte durch den Boden und über ...

mehr