Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Sprengung eines Geldautomaten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Heute Morgen, 07.03.2024, gegen 3.40 Uhr sprengten Unbekannte den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Kemsstraße in Bad Krozingen und flüchteten kurz darauf mit einem silbernen Fahrzeug. Laut Zeugen soll im Anschluss der Tat auch ein dunkles Fahrzeug in Richtung Staufen geflüchtet sein.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der Grenzübergang Breisach durch Polizeikräfte besetzt.

Dort kam es gegen 4 Uhr zu einem Grenzdurchbruch durch das silberne Fluchtfahrzeug. Mehrere Streifenwagenbesatzungen nahmen daraufhin die Verfolgung nach Frankreich auf. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeiten gelang der Täterschaft jedoch die Flucht in Frankreich.

Am Gebäude der Bank entstand erheblicher Sachschaden. Die Anwohner des Anwesens wurden aus Sicherheitsgründen zunächst evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Wie hoch die Beute der Täter zu beziffern ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Delaborierer des Landeskriminalamtes haben den Tatort bereits vom Vormittag für die Spurensicherung freigegeben.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise auch in den Tagen davor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zur Täterschaft oer den Fluchtfahrzeugen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell