Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht - Fußgänger von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.03.2024, gegen 20.50 Uhr, soll ein 20-jähriger Fußgänger von einem Pkw angefahren worden sein. Der Fußgänger habe an der Einmündung zur Goethestraße die Hebelstraße überquert, als er auf der Fahrbahn von einem langsam fahrenden Pkw angefahren worden sei. Anschließend soll sich der Pkw sehr zügig von der Örtlichkeit entfernt haben. Der 20-Jährige klagte über Schmerzen im Rücken und in den Beinen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Über den Pkw liegen hier keine weiteren Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zu dem Pkw geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell