Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Fahrzeugvollbrand auf der Autobahn A 5

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.03.2024, gegen 18.15 Uhr, brannte ein Pkw auf der Autobahn A 5 in kürzester Zeit komplett aus. Eine 35 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem BMW die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg, als sie zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen Rauch aus dem Motorraum ihres BMW bemerkte. Ihr gelang es noch mit dem BMW auf dem Seitenstreifen anzuhalten und das Fahrzeug unverletzt zu verlassen. In kürzester Zeit sei der BMW in Vollbrand geraten. Es erfolgte eine Vollsperrung der Nordfahrbahn, woraufhin die Feuerwehr ohne zeitlichen Verzug durch eine mustergültig gebildete Rettungsgasse zur Brandbekämpfung vorrücken konnte. Während der Brandbekämpfung blieb die Nordfahrbahn komplett gesperrt. Dies führte zu einem erheblichen Rückstau bis in den Bereich des Autobahndreieckes Weil am Rhein. Der ausgebrannte Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Als Ursache des Brandes wird ein technischer Defekt vermutet.

