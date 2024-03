POL-FR: Teningen-Köndringen: Autofahrer unter Drogen unterwegs

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 06.03.2024, gegen 23:00 Uhr, ist eine Scheibe der Haustüre eines Wohn- und Geschäftshauses in Ühlingen in der Hauptstraße eingeschlagen worden. Bewohner wurden durch Knallgeräusche auf den Vorfall aufmerksam. Auch weitere Beschädigungen waren an dem Türelement vorhanden. Ins Haus war allerdings niemand gelangt. Ob die Tat im ...

