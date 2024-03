Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt hat sich eine 65-jährige Fußgängerin am Mittwochabend, 06.03.2024, gegen 18.45 Uhr, in der Peter-Thumb-Straße in WT-Tiengen. Sie hatte in der Nähe eines Fußgängerüberweges die Fahrbahn überschritten und wurde hierbei vom herannahenden Pkw eines 42 Jahren alten Mannes erfasst. Die Frau stürzte auf die Straße und verletzte sich. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht.

