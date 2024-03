Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Scheibe an Haustüre eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 06.03.2024, gegen 23:00 Uhr, ist eine Scheibe der Haustüre eines Wohn- und Geschäftshauses in Ühlingen in der Hauptstraße eingeschlagen worden. Bewohner wurden durch Knallgeräusche auf den Vorfall aufmerksam. Auch weitere Beschädigungen waren an dem Türelement vorhanden. Ins Haus war allerdings niemand gelangt. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem im Haus untergebrachten Lebensmittelmarkt steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise bittet der Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0.

