POL-PDKO: Raub auf ALDI-Filiale

Boppard (ots) - Am 25.01.2024 gegen 10:30 Uhr kam es in einem Juwelier in Boppard zu einem Trickdiebstahl. Durch eine männlicher und weibliche Person wurden eine Kette und ein Ring im Wert von insgesamt etwa 4500 Euro entwendet. Anschließend entfernten die Täter sich in eine unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sachdienstliche Hinweise hiesiger Dienststelle zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

