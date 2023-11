POL-PPMZ: Mainz - Neustadt; Volltreffer bei Verkehrskontrolle

Mainz - Weisenau (ots) - Am Mittwochabend (29.11.23) gegen 22 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bleichstraße in Mainz-Weisenau. Hierbei konnte durch die Feuerwehr eine verstorbene Person in der betroffenen Wohnung aufgefunden und der Brand gelöscht werden. Ob es sich bei der Person um den Wohnungsinhaber handelt ist derzeit Gegenstand ...

mehr