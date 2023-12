Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Rödingen

Titz (ots)

Am Sonntag (10.12.2023) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Minartzstraße in Titz-Rödingen ein.

Die kurze Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 19:55 Uhr, um in die Wohnräume einzudringen. Die Spurenlage legt nahe, dass der oder die Täter die Terrassentür aufhebelten und so ins Haus gelangten. In allen Wohnräumen wurden mehrere Schubladen und Schränke auf der Suche nach Diebesgut geöffnet und durchwühlt. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Angaben zu Art und Umfang des Diebesguts konnten bislang nicht gemacht werden.

Die Polizei Düren sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zum Einbruch machen oder hat etwas Verdächtiges im genannten Tatzeitraum beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen

